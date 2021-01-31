Названы самые частые онкологические заболевания у россиян

По словам специалиста, у мужчин чаще всего (в порядке убывания) встречаются рак трахеи и бронхов, предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. У женщин градация такая — рак молочной железы, кожи, матки и ободочной кишки.

Каприн сказал, что риск развития рака обусловлен наследственность лишь на 15-20%. В основном на это влияет образ жизни человека. Специалист советует проходить профосмотры, отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, красным мясом. Также важно следить за весом. Возраст — тоже важный фактор.

Сейчас в России зафиксировано около 640 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями.