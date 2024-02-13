Названы самые эффективные средства от потрескавшихся губ

Лейла Дерави рекомендует искать на прилавках средства с ланолином, разновидностью воска, выделяемого овцами. Этот продукт поможет естественным образом удерживать влагу на губах. Чем короче список ингредиентов, входящих в состав продукта, тем лучше.

Самой надёжной стратегией для защиты губ является нанесение увлажняющих средств на аквафор или вазелин, которые будут удерживать влагу.

Кроме того, употребление достаточного количества воды в течение дня тоже избавит вас от сухих губ.

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