Названы самые эффективные виды деятельности при депрессии

Установите режим сна и придерживайтесь его. Известно, что плохой сон повышает вероятность развития депрессии, а депрессия делает вас более склонными к проблемам со сном. Около 75% людей с депрессией испытывают трудности с засыпанием или сном. Старайтесь каждый день просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, откажитесь примерно за час до сна от устройств с синим светом типа смартфонов.

Регулярно занимайтесь спортом. Регулярные физические упражнения работают так же хорошо, как и антидепрессанты, но только для некоторых людей с лёгкой и умеренной формой депрессии. Причём даже 30 минут обычной ходьбы ежедневно могут улучшить ваше настроение и общее состояние здоровья.

Проводите время на природе. Доказано, что прогулки на природе уменьшают симптомы депрессии. Также естественный солнечный свет может улучшить настроение и повысить уровень энергии. Всего 5−15 минут естественного солнечного света несколько раз в неделю может быть достаточно.

Попробуйте осознанность, йогу или другие занятия, которые вас расслабляют. Стресс может негативно влиять на людей с депрессией. Для борьбы с ним попробуйте такие практики, как глубокое дыхание, управляемое воображение, прогрессивная мышечная релаксация, йога, тай-чи.