Названы самые неожиданные уроки пандемии коронавируса

Вот несколько самых удивительных уроков и открытий, с которыми люди столкнулись благодаря пандемии ковида.

Нам нужно подготовиться к болезни X. Вместо ковида, по мнению учёных, должен был начать распространяться какой-нибудь вариант гриппа. «Болезнь X» — это название, данное исследователями неизвестному патогену, который может появиться в будущем.

Длительный ковид гораздо серьёзнее, чем мы думали, и мы только учимся с этим справляться. Чаще всего для этого состояния характерны сильная усталость, одышка, потеря обоняния, мышечные боли. Существуют и индивидуальные симптомы этой болезни. Исследования показывают, что длительный ковид вызывает изменения в организме, из-за чего человеку становится труднее заниматься физическими упражнениями. Это может также повлиять на работу мозга спустя годы.

Если вы не заболели COVID, возможно, вам следует поблагодарить свои гены. Согласно результатам исследований, как минимум 20% людей, заражённых ковидом, не имеют никаких симптомов. В статье, опубликованной прошлым летом в журнале Nature, говорится, что у людей, имеющих генетическую вариацию белка «человеческий лейкоцитарный антиген», или HLA, вероятность развития симптомов коронавируса гораздо ниже.

Вариантов ковида гораздо больше, чем вы думаете. Всего на данный момент ученые выявили более 1500 вариантов вируса. Но единственные из них, о которых нам стоит беспокоиться, — так называемые «мутации ускользания», которые влияют на поверхность вируса и позволяют ему ускользать от нашей иммунной системы.

Загадочным образом резко возросло число случаев диабета первого типа среди молодых людей. В первый год пандемии количество людей с диабетом первого типа выросло на 14%, а в последующий год — на 27% по сравнению с допандемическим уровнем. Учёные до сих пор не уверены, чем это вызвано.