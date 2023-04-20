Названы самые опасные по клещам регионы России

Названы самые опасные по клещам регионы РоссииКак от них защититься
По словам Алены Гуляевой, врача-терапевта «ИНВИТРО-Урал», риск заражения клещевым энцефалитом наиболее высок в нескольких регионах России. Списком делится Ura.ru.
Среди наиболее опасных регионов преобладают Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Челябинская, Томская, Тверская, Ивановская, Костромская области, также она выделила Республику Алтай и сам Алтайский край.
Эти регионы являются эндемичными, и жителям Урала, Сибири и Центральной России рекомендуется сделать прививку от клещевого энцефалита. Кроме того, Гуляева предупредила россиян о риске заражения боррелиозом, так как вероятность заражения высока во всех регионах России.
Клещи активны с апреля до первых заморозков, пик активности приходится на май-июль. Чтобы избежать риска заражения клещевыми заболеваниями, стоит принимать необходимые меры предосторожности, такие как ношение одежды с длинными рукавами, использование репеллентов от клещей и тщательный осмотр на наличие клещей после пребывания на природе.
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