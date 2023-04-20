Названы самые опасные по клещам регионы России

Среди наиболее опасных регионов преобладают Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Челябинская, Томская, Тверская, Ивановская, Костромская области, также она выделила Республику Алтай и сам Алтайский край.

Эти регионы являются эндемичными, и жителям Урала, Сибири и Центральной России рекомендуется сделать прививку от клещевого энцефалита. Кроме того, Гуляева предупредила россиян о риске заражения боррелиозом, так как вероятность заражения высока во всех регионах России.

Клещи активны с апреля до первых заморозков, пик активности приходится на май-июль. Чтобы избежать риска заражения клещевыми заболеваниями, стоит принимать необходимые меры предосторожности, такие как ношение одежды с длинными рукавами, использование репеллентов от клещей и тщательный осмотр на наличие клещей после пребывания на природе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.