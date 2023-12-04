Названы самые полезные для сердца продукты

Черника. Она улучшает здоровье сердца благодаря клетчатке, калию, фолиевой кислоте, витаминам В6, С.

Чеснок. Этот продукт эффективно регулирует кровяное давление, предотвращает инсульт, сердечный приступ. Также в нём содержится аллицин, который помогает улучшить кровоток.

Авокадо. В нём много жиров, из которых 60% - ненасыщенные. Известно, что продукты, богатые этими жирами, препятствуют развитию болезней сердца. Кроме того, полезно авокадо за счёт калия, клетчатки, фолиевой кислоты в его составе.

Кизил. Ягоды этого растения содержат много калия. Это вещество регулирует кровяное давление, поддерживает здоровье сердца, устраняет причины сердечного приступа, препятствует закупорке сосудов.

Фундук. В нём множество мононенасыщенных жиров и омега-3. Благодаря употреблению этого ореха вы приведёте в норму уровень холестерина, снизите вероятность развития болезней сердца.

Томаты. Для здоровья сердца полезны клетчатки, калий, витамин С. Помимо этого, антиоксиданты ликопин и бета-каротин снижают уровень холестерина, а также кровяное давление.