Названы самые полезные для здоровья виды бобовых

Чёрная фасоль. По данным исследования, опубликованного в журнале Nutrients, включение чёрной фасоли в обычную западную диету помогает контролировать инсулин, снижать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с метаболическим синдромом. В другой научной работе говорится, что в бобах более тёмного цвета содержится больше антиоксидантов и растительных соединений полифенолов.

Нут/фасоль гарбанзо. В отчёте, опубликованном в Nutrients, отмечается, что любители нута потребляют больше витаминов Е, А и С, а также фолиевой кислоты, магния, железа и полезных жиров.

Белая фасоль. Такая фасоль содержит много белка, калия, магния. Калий помогает контролировать артериальное давление, предотвращает образование камней в почках и улучшает здоровье костей. Магний же защищает от болезней сердца, диабета 2 типа, астмы и остеопороза.

Люпиновая фасоль. В ней не так много клетчатки (около 2 г на порцию), но зато она богата белком (около 13 г на каждые ½ стакана).