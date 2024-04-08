Названы самые полезные для здоровья виды риса

Коричневый рис. Это цельнозерновой сорт. В таком рисе сохраняются отруби, внешний слой зерна, который содержит антиоксиданты, витамины группы B и клетчатку, а также зародыши (в них есть витамины группы B, полезные жиры, минералы, некоторое количество белка).

Чёрный рис. Он родом из Японии. Свой оттенок рис приобретает из-за обильного содержания антоцианов, типа антиоксидантов. Антиоксиданты играют ключевую роль в защите от развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Красный рис. В нём тоже содержится большое количество антиоксидантов. Некоторые сорта красного риса особенно богаты железом и цинком.

Фиолетовый рис. Небольшое исследование на людях показало, что употребление хлеба, приготовленного из фиолетового риса, приводит к снижению уровня сахара в крови и инсулина после еды у здоровых участников (по сравнению с употреблением хлеба из белого риса).