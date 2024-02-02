Названы самые полезные для здоровья жирные продукты

Оливковое масло. Оно богато мононенасыщенными жирами. В частности, оливковое масло первого холодного отжима содержит полезные антиоксиданты и более 30 различных полифенолов. Некоторые исследования показывают, что это масло помогает поддерживать здоровый вес. В ходе ещё одного исследования выяснилось, что у тех, кто регулярно употреблял оливковое масло, снизилась вероятность развития диабета 2 типа на 22%.

Миндаль. В обзорной статье, опубликованной в журнале Nutrients, отмечается, что благодаря добавлению в ежедневный рацион миндаля можно снизить уровень вредного холестерина и улучшить здоровье сердца. Другое исследование показало, что когда люди съедали 20 г миндаля перед завтраком, обедом и ужином, у них были более низкий уровень сахара в крови, уровень инсулина, меньшая масса тела, меньше жировых отложений по сравнению с теми, кто в свой рацион этот продукт не добавлял.

Миндальное масло. Пищевой профиль у этого масла такой же, как у миндаля. В нём много мононенасыщенных жиров и всего 1 г насыщенных на столовую ложку. Также миндальное масло считается отличным источником витамина Е.

Органическое молоко. Оно известно тем, что содержит высококачественный белок и кальций. Также молоко, полученное от коров травяного откорма, отличается лучшим составом в целом по сравнению с молоком от коров, которые не пасутся на пастбище.

Авокадо. Исследования демонстрируют, что те, кто ест авокадо, могут снизить вероятность приобрести лишний вес, улучшить показатели сахара в крови. Это позволит снизить риск возникновения диабета, улучшит состояние сердца.