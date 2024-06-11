Названы самые полезные ингредиенты, которые вы можете добавить в стакан воды

Лимон. Он содержит витамин С, который играет ключевую роль в иммунной функции и обладает мощным антиоксидантным действием.

Терпкий вишнёвый сок. Результаты исследований показывают, что употребление такого сока может способствовать восстановлению мышц и уменьшать болезненность мышц с отсроченным началом. В терпком вишнёвом соке есть и противовоспалительные соединения.

Кусочки имбиря или имбирный сок. Их вкус хорошо сочетается и с другими добавками к воде: например, с лимонным соком. В состав имбиря входят вещества, которые борются с воспалением, ингибируя определённые провоспалительные пути и снижая уровни воспалительных белков. Помимо этого, соединения имбиря обладают болеутоляющим действием и способностью расслаблять мышцы.

Магниевый порошок. Особенно полезны добавки магния будут для людей с гипертонией (высоким кровяным давлением), гипергликемией (высоким уровнем сахара в крови) и рядом других проблем со здоровьем.

Гранатовый сок. Гранаты и гранатовый сок содержат антоцианы, эллаготаннины и органические кислоты. Эти вещества обладают антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Кроме того, исследования показывают, что регулярное употребление гранатового сока может принести пользу здоровью сердца, снизив кровяное давление, а также поддержать когнитивные функции.