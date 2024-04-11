Названы самые полезные виды чая

Зелёный чай. Считается одним из самых полезных видов чая за счёт высокой концентрации антиоксидантов. Его преимущества включают помощь в снижении веса, поддержку работы мозга и пользу для здоровья сердца.

Чёрный чай. Он поддерживает сердце в норме, потенциально помогая снизить уровень холестерина, улучшить здоровье кишечника и снизить кровяное давление. Также этот напиток связывают со снижением риска возникновения инсульта, деменции.

Мятный чай. В нём нет кофеина, и он помогает поддерживать пищеварение.

Ромашковый чай. Он известен успокаивающим действием. Также он содержит много антиоксидантов, которые снижают вероятность развития ряда заболеваний, включая болезни сердца и рак. Известна ромашка тем, что улучшает качество сна. Наконец, ромашковый чай может помочь пищеварению, уменьшить менструальные боли.

Улун. По степени окисления он находится примерно между чёрным и зелёным чаем. Этот напиток уменьшает воспаление, поддерживает в норме обмен веществ, здоровье сердца.