Названы самые популярные модели смарт-часов в России

Как пишет издание «Ведомости», ссылаясь на представителей ритейлеров, рынок «умных» часов и фитнес-трекеров в России увеличился в штуках более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. В «Связном» назвали показатель в 54%, а в «М.Видео – Эльдорадо» и вовсе 70%. По подсчётам первой торговой сети, с января по март в России было продано более 1,4 млн фитнес-трекеров и смарт-часов. Чаще всего россияне приобретали именно фитнес-браслеты. Самыми популярными стали модели Xiaomi, Honor и Jet.

Что касается «умных» часов, то здесь наиболее популярными моделями стали Apple Watch Series 3 и 5, а также Samsung Galaxy Watch Active 2.