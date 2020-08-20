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Названы самые популярные «умные» часы в мире
Можно угадать лидера
Аналитики компании Counterpoint назвали самые популярные «умные» часы в мире по итогам первого полугодия 2020. Этот период отметился ростом в денежном выражении — на 20%. И это несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Всего за первое полугодие 2020 было продано 42 млн «умных» часов. В денежном выражении лидером рынка является Apple. Компании принадлежит 51% выручки от продажи всех устройств. Годом ранее, например, этот показатель был равен 43,2%.
На втором месте расположилась компания Garmin с 9,4-процентной долей. На третьем — Huawei с 8,3-процентной долей. У Samsung, на удивление, лишь четвёртое место (7,2%).
Что касается самых популярных моделей часов, то в топ-5 вошли Apple Watch Series 5, Series 3, Huawei Watch GT2, Samsung Galaxy Watch Active 2 и Imoo Z3 4G.