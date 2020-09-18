Названы самые популярные в России «умные» часы

Всего за лето жители России купили 450 тысяч смарт-часов на общую сумму 7,4 млрд рублей. Это больше, чем было в прошлом году — на 34% в натуральном выражении и 45% в денежном. В «Связном» рассказали, что летом 2020 выросла доля онлайн-продаж по сравнению с предыдущим годом.

Лидером продаж стала Apple с 43,3-процентной долей рынка в штуках. Также в тройку лидеров вошли Samsung (13,5%) и Amazfit (9,9%). Что касается отдельных моделей, то самыми продаваемыми были Apple Watch Series 3 42 мм, Apple Watch Series 5 44 мм и Apple Watch Series 5 40 мм. Средняя стоимость часов составила 16,2 тысячи рублей.