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Названы самые распространённые психические расстройства в России

Всё так же, как в других странах

Профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап рассказал, какие психические расстройства чаще всего встречаются среди россиян.