Названы самые распространённые психические расстройства в России

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Названы самые распространённые психические расстройства в РоссииВсё так же, как в других странах
Профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап рассказал, какие психические расстройства чаще всего встречаются среди россиян.
По его словам, Россия в этом плане не отличается от остального мира. Самыми распространёнными расстройствами тут являются депрессия, тревога и нарушения сна. Сиволап заявил, что депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни.
При этом депрессия в два раза чаще встречается у женщин, чем мужчин. По словам Сиволапа, это обуславливают колебания гормональных профилей. Профессор подчеркнул, что депрессия — это не просто плохое настроение. Это серьёзная болезнь. Она повышает риск развития болезни Альцгеймера, или старческого слабоумия, если её не лечить.
Источник: РИА Новости