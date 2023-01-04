Названы самые вредные и ядовитые части курицы

Мясо курицы считается диетическим, так как в 100 г такого мяса - всего лишь 110 килокалорий. Самой полезной частью куриного мяса можно назвать грудку. При её употреблении вы получите меньше всего жира и холестерина.

А вот самая вредная часть мяса курицы - это кожа. В ней совсем нет никаких витаминов, также она содержит много жира, холестерина, а ещё на её поверхности могут быть остатки хлора.

Также не самой полезной частью курицы считаются крылья.