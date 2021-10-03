Названы секреты долголетия

Названы секреты долголетияВажно не только правильное питание
На самом деле в вопросе долгожительства значительную роль играет работа кишечника. Если точнее, то микробиота, то есть бактерии, микробы, вирусы, которые живут в кишечнике.
Исследования показывают, что пожилые, у которых микробиота кишечника отличается разнообразием, живут дольше остальных. При этом доказательств прямой связи между этими явлениями ещё нет, однако известно, что здоровая микробиота обеспечивает низкий уровень холестерина и большое количество полезных веществ в крови. А эти факторы точно способствуют увеличению продолжительности жизни.
Ключевое правило для обеспечения разнообразия микробиоты - правильное питание. Лучше всего есть больше фруктов, бобовых, овощей, цельнозерновых. А вот сладкой, жирной пищи и обработанных продуктов лучше употреблять меньше.
Также специалисты предполагают, что движение (и физические упражнения) способно изменять скорость проходимости кишечника, снижать воспаление в кишечнике, влиять на аппетит, способ обработки продуктов.
Научные исследования демонстрируют и положительное влияние на микробиоту кишечника домашних животных. Так, у детей, живущих в одном доме с собакой, микробиота становится разнообразнее, снижается вероятность аллергических реакций.
Ещё один вариант - пробиотики. Они полезны для микробиоты кишечника и содержатся в йогурте, кефире, квашеной капусте.
А вот курение делает микробиоту менее разнообразной. Да и в целом отрицательно влияет на организм.
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