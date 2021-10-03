Названы секреты долголетия

Ключевое правило для обеспечения разнообразия микробиоты - правильное питание. Лучше всего есть больше фруктов, бобовых, овощей, цельнозерновых. А вот сладкой, жирной пищи и обработанных продуктов лучше употреблять меньше.

Также специалисты предполагают, что движение (и физические упражнения) способно изменять скорость проходимости кишечника, снижать воспаление в кишечнике, влиять на аппетит, способ обработки продуктов.

Научные исследования демонстрируют и положительное влияние на микробиоту кишечника домашних животных. Так, у детей, живущих в одном доме с собакой, микробиота становится разнообразнее, снижается вероятность аллергических реакций.

Ещё один вариант - пробиотики. Они полезны для микробиоты кишечника и содержатся в йогурте, кефире, квашеной капусте.

А вот курение делает микробиоту менее разнообразной. Да и в целом отрицательно влияет на организм.

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