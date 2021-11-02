Названы симптомы высокого уровня холестерина в организме

Также сотрудники благотворительной организации «Харт Ю-Кей» (Heart UK) напомнили, что эффективными способами предотвращения повышения уровня «вредного» холестерина является правильное питание, физическая активность. В целом человек для этого должен вести здоровый образ жизни, стараться употреблять больше орехов, авокадо, семян, жирной рыбы, растительных масел.

Хотя причина высокого холестерина может быть и в наследственности. В любом случае «плохой» холестерин способствует закупорке сосудов, что увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта,

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