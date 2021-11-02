Названы симптомы высокого уровня холестерина в организме

Названы симптомы высокого уровня холестерина в организмеОпределить это можно по состоянию кожи
Вообще для того чтобы точно узнать уровень холестерина, достаточно сдать анализ крови. Но специалисты Американской академии дерматологии также считают, что на это могут указывать особые наросты на коже. Они желтовато-оранжевого цвета, напоминают воск. Возникают такие наросты в разных местах, включая уголки глаз, линии на ладонях, тыльную сторону голеней. Если вы заметили у себя такие образования, необходимо обратиться к врачу.
Также сотрудники благотворительной организации «Харт Ю-Кей» (Heart UK) напомнили, что эффективными способами предотвращения повышения уровня «вредного» холестерина является правильное питание, физическая активность. В целом человек для этого должен вести здоровый образ жизни, стараться употреблять больше орехов, авокадо, семян, жирной рыбы, растительных масел.
Хотя причина высокого холестерина может быть и в наследственности. В любом случае «плохой» холестерин способствует закупорке сосудов, что увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта,
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.