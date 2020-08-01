Фитнес и здоровье
Вчера 21:47
Названы способы снизить риск развития старческого слабоумия
Требуют смены образа жизни
Учёные из Университетского колледжа Лондона назвали способы снизить риск развития старческого слабоумия. Они также выделили основные причины появления деменции.
Итак среди негативных факторов для развития слабоумия в пожилом возрасте исследователи перечислили:
- низкий уровень образования в раннем возрасте;
- невысокий социальный статус;
- недостаток общения;
- проживание в глухих районах;
- ослабление слуха;
- злоупотребление курением в пожилом возрасте;
- перенесённые травмы головы;
- злоупотребление алкоголем;
- проживание в экологически неблагополучных районах.
Для профилактики деменции учёные порекомендовали людям:
- поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм рт. ст.;
- использовать слуховые аппараты при потере слуха;
- воздерживаться от курения, в том числе пассивного;
- выбирать экологически чистые места для жилья;
- избегать травм головы;
- отказаться от работы, связанной с опасностью падения;
- уменьшить потребление алкоголя;
- чаще гулять и заниматься спортом;
- сбросить вес, чтобы не допустить развития диабета.