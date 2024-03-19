Названы способы улучшения рациона в весеннее время

Названы способы улучшения рациона в весеннее времяСледуйте этим советам
Отдавайте предпочтение фруктам и овощам. Включайте их в каждый приём пищи. Старайтесь ежедневно съедать минимум 5 порций таких продуктов.
Ешьте меньше продуктов с добавленным сахаром. Исследования показывают, что у тех, кто часто употребляет подслащённые напитки, увеличивается количество жира в печени, отрицательно меняется уровень липидов в крови.
Ищите продукты с цельнозерновой мукой. Обычно они содержат больше клетчатки, поэтому являются более сытными и питательными.
Включайте белок в каждый приём пищи. Он считается насыщающим веществом. В результаты вы будете себя чувствовать более сытым и не станете переедать.
Добавьте больше жиров в рацион. Ненасыщенные жиры полезны для здоровья и могут даже снизить риск возникновения болезней сердца. Чтобы получать больше полезны жиров, ешьте тунец, лосось, авокадо, семечки, орехи. Один из лучших источников ненасыщенных жиров — арахис. В нём содержится также 19 витаминов и минералов, белок, клетчатка.
Следите за порциями. Половина тарелки должна состоять из фруктов и овощей, четверть — из белков, ещё четверть — из углеводов. Также сбалансированному рациону будет способствовать добавление в него полезных жиров.
Наведите порядок в кладовой и холодильнике. Уберите все просроченные или испорченные продукты.
Обращайте внимание на то, когда и почему вы едите. Часто мы едим, руководствуясь эмоциональным состоянием, а не сигналами голода.
Поддерживайте нормальный уровень гидратации. Старайтесь выпивать 600 мл воды между пробуждением и окончанием завтрака, ещё столько же перед обедом, затем перед полдником и далее в течение дня. В сутки стремитесь потреблять не менее 2400 мл жидкости, из которых минимум половину должна составлять вода.
Ешьте больше клетчатки. Самое большое её количество содержится в фруктах, овощах, цельнозерновых, бобовых, орехах и семенах. Большинство взрослых должны получать не менее 25 г клетчатки в сутки.
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