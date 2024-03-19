Названы способы улучшения рациона в весеннее время

Отдавайте предпочтение фруктам и овощам. Включайте их в каждый приём пищи. Старайтесь ежедневно съедать минимум 5 порций таких продуктов.

Ешьте меньше продуктов с добавленным сахаром. Исследования показывают, что у тех, кто часто употребляет подслащённые напитки, увеличивается количество жира в печени, отрицательно меняется уровень липидов в крови.

Ищите продукты с цельнозерновой мукой. Обычно они содержат больше клетчатки, поэтому являются более сытными и питательными.

Включайте белок в каждый приём пищи. Он считается насыщающим веществом. В результаты вы будете себя чувствовать более сытым и не станете переедать.

Добавьте больше жиров в рацион. Ненасыщенные жиры полезны для здоровья и могут даже снизить риск возникновения болезней сердца. Чтобы получать больше полезны жиров, ешьте тунец, лосось, авокадо, семечки, орехи. Один из лучших источников ненасыщенных жиров — арахис. В нём содержится также 19 витаминов и минералов, белок, клетчатка.