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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 марта 2024, 13:30
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Названы способы улучшения рациона в весеннее время

Следуйте этим советам
Чтобы получать ещё больше пользы от продуктов, которые вы едите, нужно время от времени вносить изменения в рацион. Вот, например, как это можно сделать этой весной.

Отдавайте предпочтение фруктам и овощам. Включайте их в каждый приём пищи. Старайтесь ежедневно съедать минимум 5 порций таких продуктов.

Ешьте меньше продуктов с добавленным сахаром. Исследования показывают, что у тех, кто часто употребляет подслащённые напитки, увеличивается количество жира в печени, отрицательно меняется уровень липидов в крови.

Ищите продукты с цельнозерновой мукой. Обычно они содержат больше клетчатки, поэтому являются более сытными и питательными.

Включайте белок в каждый приём пищи. Он считается насыщающим веществом. В результаты вы будете себя чувствовать более сытым и не станете переедать.

Добавьте больше жиров в рацион. Ненасыщенные жиры полезны для здоровья и могут даже снизить риск возникновения болезней сердца. Чтобы получать больше полезны жиров, ешьте тунец, лосось, авокадо, семечки, орехи. Один из лучших источников ненасыщенных жиров — арахис. В нём содержится также 19 витаминов и минералов, белок, клетчатка.

Названы способы улучшения рациона в весеннее время
© Photo: Marko Jan/iStock. Design: Eat This, Not That!

Следите за порциями. Половина тарелки должна состоять из фруктов и овощей, четверть — из белков, ещё четверть — из углеводов. Также сбалансированному рациону будет способствовать добавление в него полезных жиров.

Наведите порядок в кладовой и холодильнике. Уберите все просроченные или испорченные продукты.

Обращайте внимание на то, когда и почему вы едите. Часто мы едим, руководствуясь эмоциональным состоянием, а не сигналами голода.

Поддерживайте нормальный уровень гидратации. Старайтесь выпивать 600 мл воды между пробуждением и окончанием завтрака, ещё столько же перед обедом, затем перед полдником и далее в течение дня. В сутки стремитесь потреблять не менее 2400 мл жидкости, из которых минимум половину должна составлять вода.

Ешьте больше клетчатки. Самое большое её количество содержится в фруктах, овощах, цельнозерновых, бобовых, орехах и семенах. Большинство взрослых должны получать не менее 25 г клетчатки в сутки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.