Фитнес и здоровье
Сегодня 14:34
Названы сроки начала массового выпуска вакцины от коронавируса в России
Сейчас она проходит клинические испытания
Заведующий лабораторией центра «Вектор» назвал сроки начала массового выпуска вакцины от коронавируса в России. Её сейчас разрабатывают в этом центре.
По словам специалиста, массовое производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 — начале 2021 года. Сейчас «Вектор» проводит первый этап клинических испытаний препарата с пятью добровольцами. В будущем их число планируется увеличить до сотни.
Заведующий лабораторией рассказал, что разработанная вакцина не вызывает нежелательных реакций. Её назвали безопасной, эффективной и применимой в дальнейшем. Этот препарат должен защитить от коронавируса, так как, по словам специалиста, «все данные говорят о том, что вирус очень мало меняется».
Уточняется также, что речь идёт о пептидной, синтетической вакцине, не несущей в себе биоагентов.