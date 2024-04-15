Названы стили сна, которые повышают риск возникновения хронических заболеваний

Более 50% участников исследования страдали бессонницей или дремали, что считается неоптимальным режимом сна. Бессонница при этом была связана с гораздо более высокой вероятностью развития хронических заболеваний, включая болезни сердца, диабет, депрессию и слабость (сочетание слабости, медлительности, утомления и снижения уровня активности). Дремота также соотносилась с более высоким риском возникновения диабета, рака и слабости.

Кроме того, специалисты обнаружили, что люди с низким уровнем образования и без работы чаще страдают бессонницей, а пожилые и пенсионеры чаще дремлют.

Чтобы лучше спать, рекомендуется начать с сосредоточения внимания на лучшей «гигиене» сна. Например, на регулярном времени сна.

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