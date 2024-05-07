Названы типы телосложения, при которых больше всего шансов столкнуться с колоректальным раком

В ходе недавнего исследования специалисты впервые обнаружили связь между более высоким риском возникновения колоректального рака и типом телосложения у людей разного происхождения: европеоидной, африканской и азиатской расы.

Учёные проанализировали данные о 329 828 человек из Британского биобанка. Оказалось, что в группе высоких людей с центральным ожирением вероятность развития колоректального рака повышалась в среднем на 12%, а у женщин в этой группе — на 18%. У тех, кто входил в группу с ожирением, риск появления этого заболевания был на 10% выше.

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