Названы умные часы, которые меньше всего «тормозят»

Oppo Watch 2 уже представили в Китае. Внешне они похожи на Apple Watch. Внутри часов находится последняя модель процессора Qualcomm Snapdragon 4100. Oppo утверждает, что устройство может работать без подзарядки до 16 дней (в энергосберегающем режиме). Китайские Oppo Watch 2 работают под управлением прошивки ColorOS на базе Android. Цены на часы начинаются приблизительно с $200.