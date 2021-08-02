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Сегодня в 15:19
Названы умные часы, которые меньше всего «тормозят»Помимо Apple Watch
Известный блогер, пишущий на тему гаджетов и дающий инсайдерскую информацию о новинках, Ice Universe рассказал, что попробовал умные часы с самым плавным интерфейсом среди не iOS-устройств.
Это Oppo Watch 2. Блогер даже показал умные часы в работе. Действительно, можно сказать, что операционная система работает очень плавно:
Oppo Watch 2 уже представили в Китае. Внешне они похожи на Apple Watch. Внутри часов находится последняя модель процессора Qualcomm Snapdragon 4100. Oppo утверждает, что устройство может работать без подзарядки до 16 дней (в энергосберегающем режиме). Китайские Oppo Watch 2 работают под управлением прошивки ColorOS на базе Android. Цены на часы начинаются приблизительно с $200.