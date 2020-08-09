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Названы условия, при которых алкоголь полезен для сердца
В целом, специально пить «для здоровья» врачи не рекомендуют
Кардиолог Сергей Иванов рассказал радиостанции «Говорит Москва», при каких условиях алкоголь может быть полезен для сердца.
Как отметил Иванов, некоторые врачи считают, что малые дозы алкоголя могут тормозить развитие атеросклероза. Речь идёт о 32 граммах чистого спирта для женщины и 36 граммах чистого спирта для мужчин. Скорее всего, врач имел в виду суточную дозировку.
Если спирт принимается в вине, то можно выпить 220-240 мл сухого вина в день, говорит Иванов. Если речь идёт о 40-градусных напитках, то это 70 граммов в сутки. БОльшие дозы негативно влияют не только на печень, но и на сердечно-сосудистую систему.
Кардиолог также заявил, что пиво — не лучший напиток для мужчин. Оно может приводить к ожирению.