Названы условия, при которых алкоголь полезен для сердца

Как отметил Иванов, некоторые врачи считают, что малые дозы алкоголя могут тормозить развитие атеросклероза. Речь идёт о 32 граммах чистого спирта для женщины и 36 граммах чистого спирта для мужчин. Скорее всего, врач имел в виду суточную дозировку.

Если спирт принимается в вине, то можно выпить 220-240 мл сухого вина в день, говорит Иванов. Если речь идёт о 40-градусных напитках, то это 70 граммов в сутки. БОльшие дозы негативно влияют не только на печень, но и на сердечно-сосудистую систему.

Кардиолог также заявил, что пиво — не лучший напиток для мужчин. Оно может приводить к ожирению.