Названы вещества, укрепляющие иммунитет

Из всех питательных веществ, содержащихся в растительных продуктов, для организма человека набольшее значение имеют шесть. Это каротиноиды, флавоноиды, эллаговая кислота, ресвератрол, фитоэстрогены и глюкозинолаты.

Фитонутриенты можно получить из фруктов, овощей, цельнозерновых, бобовых, орехов, чая. При этом они не считаются жизненно важными для организма, но помогают избежать некоторых болезней и улучшить работу всего организма.

Каротиноиды действуют как антиоксиданты. Другими словами, они уничтожают свободные радикалы, которые могут навредить тканям организма. Есть несколько разновидностей каротиноидов: альфа-каротин, бета-каротин, бета-криптоксантин. Все они преобразуются в организме в витамин А, который поддерживает здоровье глаз и укрепляет иммунитет. Много альфа- и бета-каротинов можно получить вместе с морковью, тыквой. В сладком красном перце содержится бета-криптоксантин, входящий в состав и тыквы с морковью.

Благодаря ликопину снижается вероятность развития рака простаты, а содержится это вещество в арбузах, томатах, красных грейпфрутах.