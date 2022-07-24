Названы вещества, укрепляющие иммунитет

Названы вещества, укрепляющие иммунитетОни входят в состав растительных продуктов
Из всех питательных веществ, содержащихся в растительных продуктов, для организма человека набольшее значение имеют шесть. Это каротиноиды, флавоноиды, эллаговая кислота, ресвератрол, фитоэстрогены и глюкозинолаты.
Фитонутриенты можно получить из фруктов, овощей, цельнозерновых, бобовых, орехов, чая. При этом они не считаются жизненно важными для организма, но помогают избежать некоторых болезней и улучшить работу всего организма.
Каротиноиды действуют как антиоксиданты. Другими словами, они уничтожают свободные радикалы, которые могут навредить тканям организма. Есть несколько разновидностей каротиноидов: альфа-каротин, бета-каротин, бета-криптоксантин. Все они преобразуются в организме в витамин А, который поддерживает здоровье глаз и укрепляет иммунитет. Много альфа- и бета-каротинов можно получить вместе с морковью, тыквой. В сладком красном перце содержится бета-криптоксантин, входящий в состав и тыквы с морковью.
Благодаря ликопину снижается вероятность развития рака простаты, а содержится это вещество в арбузах, томатах, красных грейпфрутах.
Зеаксантин и лютеин тоже относятся к каротиноидам и входят в состав капусты, шпината. Они защищают от болезней глаз вроде катаракты, возрастной дегенерации жёлтого пятна.
Эллаговая кислота помогает избежать развития онкологических заболеваний. Получить её можно, если употреблять, например, малину, клубнику, гранат. При этом научные исследования пока не подтверждают пользу этой кислоты для человека.
Флавоноиды вы можете получить из цитрусовых фруктов и зелёного чая. Если вы будете есть цитрусовые, то уменьшите воспаление и предотвратите риск развития хронических болезней.
Ресвератрол отличается противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также он предупреждает возникновение карцином и болезней сердца. Содержится он в красном вине, винограде и виноградном соке.
Глюкозинолаты во время приготовления брокколи, брюссельской, белокочанной, савойской капусты преобразуются в другие вещества. Эти вещества борются с раком.
Фитоэстрогены способны воздействовать на организм так же, как эстрогены. Фитоэстрогены изофлавоны содержатся, например, в соевых продуктах.
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