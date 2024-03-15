Названы виды деятельности, которые повышают риск возникновения у мужчин бокового амиотрофического склероза

Новое исследование показало, что работа в саду или во дворе, игра в гольф, работа с деревом и охота связаны с более высоким риском возникновения у мужчин бокового амиотрофического склероза, или БАС.

В рамках этого исследования учёные опросили 400 человек с БАС и ещё почти 300 здоровых человек на предмет их хобби и увлечений, которые не связаны с работой.