Не 1, не 5 и даже не 100 тысяч: сколько россиян контактировало с больными корью

Попова подчеркнула важность выявления всех, кто может быть в группе риска, поскольку корь очень заразна. Она отметила, что, несмотря на снижение заболеваемости, около 6-7 тысяч человек из 300 тысяч не имеют иммунитета.

Корь - это высокоинфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который распространяется при кашле и чихании. Симптомы включают лихорадку, насморк, кашель и сыпь по всему телу. Лучший способ профилактики кори - вакцинация.

Важно знать симптомы кори и обращаться за медицинской помощью, если вы подозреваете, что заразились.

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