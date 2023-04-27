Не 1, не 5 и даже не 100 тысяч: сколько россиян контактировало с больными корью

Не 1, не 5 и даже не 100 тысяч: сколько россиян контактировало с больными корьюИ сколько заразилось
В России зарегистрировано более тысячи случаев заболевания корью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также заявила, что число лиц, контактировавших с заболевшими, составляет 300 000 человек. Плохо ли это?
Попова подчеркнула важность выявления всех, кто может быть в группе риска, поскольку корь очень заразна. Она отметила, что, несмотря на снижение заболеваемости, около 6-7 тысяч человек из 300 тысяч не имеют иммунитета.
Корь - это высокоинфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который распространяется при кашле и чихании. Симптомы включают лихорадку, насморк, кашель и сыпь по всему телу. Лучший способ профилактики кори - вакцинация.
Важно знать симптомы кори и обращаться за медицинской помощью, если вы подозреваете, что заразились.
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