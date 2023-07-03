Не делайте этого, чтобы не навредить своей кошке

Не беспокойте кошку во время еды. Если вокруг будет много шума или суеты, то питомец будет находиться в состоянии повышенной готовности. Это может у него вызвать стресс, из-за которого он или не сможет поесть, или будет есть слишком быстро. Для перекуса кошкам нужно тихое и спокойное место.

Не наказывайте её. Гнев просто учит кошку вас бояться. И если она будет себя чувствовать дома в безопасности, то может убежать.

Меняйте старую пищу на свежую. Если этого не делать, то кошка может отравиться. Также у неё могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой.

Не игнорируйте кошку. Если вы не играете с питомцем и не обращаете на него внимания, у него может развиться депрессия. Кошкам нравится взаимодействовать с человеком.

Не принуждайте кошку знакомиться с другими людьми. Многие кошки сдержанно относятся к незнакомцам, которым они не доверяют.

Не игнорируйте жалобы кошки на боль. Обязательно следите за самочувствием своего любимца.