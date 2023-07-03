Не делайте этого, чтобы не навредить своей кошке

Не делайте этого, чтобы не навредить своей кошкеЭти вещи её к тому же очень огорчат
Кошки считаются отчуждёнными животными. Но всё же у них тоже есть чувства, как и у людей. Поэтому важно заботиться о своём питомце и стараться не делать определённых вещей.
Не беспокойте кошку во время еды. Если вокруг будет много шума или суеты, то питомец будет находиться в состоянии повышенной готовности. Это может у него вызвать стресс, из-за которого он или не сможет поесть, или будет есть слишком быстро. Для перекуса кошкам нужно тихое и спокойное место.
Не наказывайте её. Гнев просто учит кошку вас бояться. И если она будет себя чувствовать дома в безопасности, то может убежать.
Меняйте старую пищу на свежую. Если этого не делать, то кошка может отравиться. Также у неё могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой.
Не игнорируйте кошку. Если вы не играете с питомцем и не обращаете на него внимания, у него может развиться депрессия. Кошкам нравится взаимодействовать с человеком.
Не принуждайте кошку знакомиться с другими людьми. Многие кошки сдержанно относятся к незнакомцам, которым они не доверяют.
Не игнорируйте жалобы кошки на боль. Обязательно следите за самочувствием своего любимца.
Не игнорируйте мелочи. Ухаживайте за кошкой и обращайте внимание на комки шерсти. Если таких комков слишком много, то это может свидетельствовать о проблемах с пищеварением. Плохо на самочувствии кошки может также сказаться наличие у неё длинных ногтей, инфекций, клещей.
Не заставляйте кошку делать то, что ей не нравится. Когда вы подзываете питомца, он ожидает угощения или вознаграждения.
Не поддразнивайте кошку. То, что может казаться вам забавным, не всегда хорошо для кошки.
Не отталкивайте от себя питомца. Кошки сами по себе любопытны. Поэтому им хочется всегда знать, что вы делаете, и быть вовлечёнными в процесс. При постоянном отвержении кошка может даже начать хандрить.
Не кричите. Громкие звуки могут напугать кошку, поскольку её уши очень чувствительны к таким звукам.
Не игнорируйте страхи кошки. Кошки боятся громких звуков, поскольку это часть их инстинкта выживания.