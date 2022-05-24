Не доверяйте заголовкам, говорящим о пользе одного продукта для здоровья. И вот почему

Группа учёных-диетологов рассказала, что хоть и проводит подобные исследования, не несёт ответственности за заголовки. Исследователи пояснили, что изучают биологически активные вещества в продуктах. Это, например, жирные кислоты, клетчатка или флавоноиды, влияющие на здоровье.

Большая проблема с исследованиями биоактивных веществ состоит в том, чтобы отделить влияние пищи от влияния отдельных её компонентов. Так, в чашке кофе есть некоторые фенолокислоты, которые положительно влияют на здоровье сердца, но также есть и другие соединения, которые могут повышать уровень холестерина. Из-за этого нельзя думать, будто какой-то продукт может точечно влиять на что-то в организме.

Как правило, одни и те же биоактивные вещества встречаются в разных продуктах. Какие-то из них дорогие, а какие-то дешёвые. Поэтому слепо покупать какой-то определённый продукт ради пользы для организма, неразумно. Правильнее же всего, поддерживать разнообразие в рационе.

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