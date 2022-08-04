Не эти часы ждут от Google: раскрыты линейки новых умных браслетов Fitbit

Самая продаваемая серия Fitbit Versa вернется со своим четвертым поколением. Fitbit Sense появились в 2020 году, и это были первые смарт-часы на Android, оснащенные датчиком ЭКГ. Вскоре мы увидим его преемника под названием Fitbit Sense 2. Скорее всего эти два устройства будут стоит недешево, но можно ожидать, что фитнес-браслет Fitbit Inspire 3 будет более доступным.

Fitbit Sense 2 унаследовал дизайн, схожий с оригинальным Fitbit Sense, с добавлением кнопки сбоку. У него такой же изогнутый дисплей, помещенный в квадратный циферблат с металлической рамкой