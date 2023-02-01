Не хотите стать алкоголиком? Тогда найдите себе цель в жизни

В ходе исследования команда учёных составила карту отношения к алкоголю и поведения 54 здоровых студентов колледжей. Участники должны были каждый день проходить опросы в течение месяца. Также специалисты провели фМРТ-сканирование мозга студентов.

Выяснилось, что те, у кого мозговая активность в вентральном полосатом теле (область, которая отвечает за тягу и вознаграждение) была выше, с большей вероятностью после тяги к алкоголю к итоге выпивали. При этом люди склонны были пить больше, если ощущали себя менее целеустремлёнными, чем раньше.

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