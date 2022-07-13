Не хотите заболеть Альцгеймером? Пора сходить к стоматологу!

В серии экспериментов на животных новое исследование продемонстрировало, как бактерии Fusobacterium nucleatum, которые размножаются при наличии пародонтита, могут увеличить пролиферацию иммунных клеток в мозге. Эта воспалительная реакция ускорила развитие болезни Альцгеймера у животных, выведенных для моделирования этого заболевания.

"В этом исследовании наша лаборатория впервые обнаружила, что Fusobacterium nucleatum может вызывать системное воспаление и даже проникать в ткани нервной системы и усугублять признаки и симптомы болезни Альцгеймера", - пояснил Джейк Джинкун Чен из Школы стоматологической медицины Университета Тафтса.

Полученные результаты не свидетельствуют о том, что эта бактерия полости рта непосредственно вызывает болезнь Альцгеймера. Вместо этого, по словам исследователей, бактерия "ускоряет развитие болезни, способствуя воспалительным реакциям в мозге, усугубляя поведенческие и патологические проявления болезни".

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