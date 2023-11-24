Не кишечник определяет сытость и пищевые привычка, а ваш рот

Не кишечник определяет сытость и пищевые привычка, а ваш ротА если быть точнее, вкусовые рецепторы
Исследователи из Университета Южной Калифорнии (UCSF), раскрыли удивительный поворот в управлении мозгом пищевыми привычками. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что сигналы растяжения кишечника определяют сытость, исследование показало, что сигналы из ротовой полости, связанные со вкусом пищи, практически сразу берут на себя ответственность, замедляя темп приема пищи.
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Полученные результаты проливают свет на сложные механизмы, управляющие аппетитом, и позволяют понять, как действуют препараты для снижения веса.
Изучение различных цепей в стволе мозга показало, что вкусовые сигналы и сигналы растяжения кишечника задействуют различные пути, создавая сложную цепь обратной связи. Это открытие не только меняет наше представление о контроле аппетита, но и дает возможность оптимизировать стратегии снижения веса с учетом индивидуальных особенностей питания.
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