Фитнес и здоровье
11:45, 24 ноября 2023
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Не кишечник определяет сытость и пищевые привычка, а ваш рот

А если быть точнее, вкусовые рецепторы

Исследователи из Университета Южной Калифорнии (UCSF), раскрыли удивительный поворот в управлении мозгом пищевыми привычками. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что сигналы растяжения кишечника определяют сытость, исследование показало, что сигналы из ротовой полости, связанные со вкусом пищи, практически сразу берут на себя ответственность, замедляя темп приема пищи.

Не кишечник определяет сытость и пищевые привычка, а ваш рот

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Полученные результаты проливают свет на сложные механизмы, управляющие аппетитом, и позволяют понять, как действуют препараты для снижения веса.

Изучение различных цепей в стволе мозга показало, что вкусовые сигналы и сигналы растяжения кишечника задействуют различные пути, создавая сложную цепь обратной связи. Это открытие не только меняет наше представление о контроле аппетита, но и дает возможность оптимизировать стратегии снижения веса с учетом индивидуальных особенностей питания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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