Не кладите эти пять предметов в посудомоечную машину, чтобы не сломать её

Эксперты по бытовой технике из RGBDirect назвали предметы, которые могут повредить посудомоечную машину, если их туда положить. Никогда не пытайтесь их мыть в посудомойке.

Оловянная фольга или металлические предметы. Они могут нанести ущерб внутренней части посудомоечной машины или создать искры, что может быть опасно.

Очень горячие или очень холодные предметы. Резкое изменение температуры способно увеличить нагрузку на компоненты посудомоечной машины. Подобные предметы могут вызвать нечто вроде теплового удара и потенциально повредить машину.