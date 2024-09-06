Не можете избавиться от отрыжки? Причиной может быть болезнь

Исследование показало, что мужчины, те, кто употребляет алкоголь, и люди, принимающие лекарства от кислотного рефлюкса, чаще страдают отрыжкой. Было установлено, что заболевания желудочно-кишечного тракта, прием пищи до сыта и частое пережевывание пищи в значительной степени способствуют развитию этих расстройств. Интересно, что употребление газированных напитков не было связано с повышенным риском развития расстройств отрыжки.

Профессор Фудзивара подчеркивает сложность лечения расстройств отрыжки, ссылаясь на длительный процесс лечения и ограниченную доступность специализированной медицинской помощи. Он выступает за проведение будущих исследований.

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