Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 сентября 2024, 07:30
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Не можете избавиться от отрыжки? Причиной может быть болезнь

Исследование связывает расстройства отрыжки с диетой и факторами образа жизни
Ученые нашли связь между частой отрыжкой и состоянием здоровья. Новое исследование под руководством профессора Ясухиро Фудзивара из Высшей школы медицины Университета Осака Метрополитен проливает свет на расстройства отрыжки. Исследование, основанное на опросе 10 000 человек, выделяет ключевые факторы питания и образа жизни, связанные с этим заболеванием.
Не можете избавиться от отрыжки? Причиной может быть болезнь
© Ferra

Исследование показало, что мужчины, те, кто употребляет алкоголь, и люди, принимающие лекарства от кислотного рефлюкса, чаще страдают отрыжкой. Было установлено, что заболевания желудочно-кишечного тракта, прием пищи до сыта и частое пережевывание пищи в значительной степени способствуют развитию этих расстройств. Интересно, что употребление газированных напитков не было связано с повышенным риском развития расстройств отрыжки.

Профессор Фудзивара подчеркивает сложность лечения расстройств отрыжки, ссылаясь на длительный процесс лечения и ограниченную доступность специализированной медицинской помощи. Он выступает за проведение будущих исследований.

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