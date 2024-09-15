Не можете сбросить вес? Вините в этом «невмешательство» в подростковые годы

В исследовании Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) использовались передовые методы, чтобы изучить, как изменения образа жизни в детском и подростковом возрасте влияют на здоровье с течением времени. Ученые проанализировали образцы крови участников и выявили изменения в 80 метаболитах, связанных с такими важнейшими процессами, как липидный обмен, воспаление и здоровье кишечника. Примечательно, что 17 из этих метаболитов оставались измененными даже через восемь лет после первоначального вмешательства, что свидетельствует о долгосрочном влиянии ранних изменений образа жизни.

Исследование выявило заметные изменения в амидах жиров, которые участвуют в различных физиологических функциях, включая контроль воспаления, регуляцию веса и нейропротекцию. Эти изменения связаны со снижением риска развития хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

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