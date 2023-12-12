Не надевайте эту одежду перед сном, чтобы не навредить здоровью

Не надевайте эту одежду перед сном, чтобы не навредить здоровьюОб этом предупредила доктор Дебора Ли
С приближением холодов вы можете подумать о том, чтобы на ночь надеть дополнительную одежду. Однако эксперт говорит, что это может плохо сказаться на вашем здоровье.
Когда вы пытаетесь согреться зимой, вы обычно надеваете несколько слоёв одежды. Но если так сделать перед отходом ко сну, то это может повлиять на кровообращение и повысить риск развития инфекций.
Носки. Если вы будете ходить в них долгое время, то это может ухудшить кровообращение, особенно если они не свободные, а узкие. Лучше всего либо не надевать вообще носки, либо носить те, которые на один размер больше вашего. В недавнем исследовании было обнаружено, что на носках столько же бактерий, таких как кишечная палочка и псевдомонада, сколько и на коврике. Сон в носках увеличивает также вероятность развития грибковых инфекций стоп, таких как стопа спортсмена.
Нижнее бельё. Нет смысла надевать нижнее бельё перед сном, особенно трусики. Так в области гениталий будет образовываться меньше влаги, а значит, и риск возникновения дрожжевых инфекций и роста бактерий будет ниже.
Узкая пижама. Такая одежда может ограничивать кровоток, что приведёт к ухудшению ночного сна и дискомфорту, из-за которого вы можете просыпаться по ночам. Если вы носите пижаму, то избегайте флисовых тканей и выбирайте что-то из хлопка.
Чтобы высыпаться, не надевайте перед сном носки и нижнее бельё, выбирайте просторные пижамы из хлопка или шёлка.
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