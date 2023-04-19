Не надевайте одежду этих цветов, если не хотите привлечь комаров, мух и клещей

Вообще не бывает цвета, который бы сразу отпугнул всех насекомых и паукообразных. Какие-то цвета привлекают одних и отпугивают при этом других.

Согласно результатам исследования, проведённого учёными из Университета Флориды, домашних мух привлекает синий цвет. А вот отталкивают их тёплые оттенки жёлтого цвета.

Что касается лошадиных мух, то им нравится чёрный. А носить, чтобы они на вас не садились, стоит жёлтый, кремовый или белый.