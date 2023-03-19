Не носите Apple Watch во время просмотра ужастиков: они будут донимать уведомлениями

22:28, 19 марта 2023
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Не носите Apple Watch во время просмотра ужастиков: они будут донимать уведомлениямиОни реагируют на учащённое сердцебиение
Как понять, насколько страшен фильм? Похоже, это могут подсказать часы Apple Watch. У одного пользователя они дважды выдали предупреждения во время просмотра хоррора.
Фото: Unsplash
Оба раза часы предупредили владельца о том, что у него слишком высокая частота сердечных сокращений. Она превысила 120 ударов в минуту. Выяснилось, что пользователь в это время смотрел фильм «Адская пасть Мохаве» (The Outwaters).
Кино повествует о том, как группа отправилась снимать музыкальное видео в пустыню Мохаве, столкнулась там с жуткими и странными явлениями, а события помогли восстановить записи, которые они успели сделать.