Не носите Apple Watch во время просмотра ужастиков: они будут донимать уведомлениями

Оба раза часы предупредили владельца о том, что у него слишком высокая частота сердечных сокращений. Она превысила 120 ударов в минуту. Выяснилось, что пользователь в это время смотрел фильм «Адская пасть Мохаве» (The Outwaters).

Кино повествует о том, как группа отправилась снимать музыкальное видео в пустыню Мохаве, столкнулась там с жуткими и странными явлениями, а события помогли восстановить записи, которые они успели сделать.