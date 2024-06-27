Не обманешь: мозг оказался способен различать голоса ИИ и человека

В ходе исследования 43 участника прослушали записи человеческой и сгенерированной искусственным интеллектом речи, выражающей различные эмоции, включая нейтральность, гнев, страх, счастье и удовольствие. С помощью МРТ ученые следили за реакцией мозга.

Участники правильно идентифицировали человеческую речь лишь в 56 % случаев, а речь искусственного интеллекта - в 50,5 % случаев. При этом мозг реагировал по-разному: человеческие голоса вызывали более сильные реакции в областях, связанных с памятью и эмпатией, а голоса ИИ активировали области, связанные с распознаванием ошибок и регулированием внимания.

Эти результаты свидетельствуют о том, что человеческие голоса вызывают чувство знакомости и связи, в отличие от голосов искусственного интеллекта, и подчеркивают тонкую, но важную способность мозга различать настоящую и искусственную речь, пишут ученые.