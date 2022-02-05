Не стоит их игнорировать: названы ранние симптомы рака желудка

Не стоит их игнорировать: названы ранние симптомы рака желудкаИ почему этот вид рака тяжело обнаружить
На ранних стадиях рак желудка часто не вызывает симптомов вообще, либо они не особо мешают жизни. Эти признаки могут возникать и на фоне других, менее опасных заболеваний. Поэтому большинство людей с раком желудка не сразу связывают свои симптомы с раком, а скорее думают о чувствительности желудка или, что они не переносят какую-то пищу. Это одна из причин, по которой врачи обнаруживают рак желудка на поздней стадии только у 2/3 пациентов.
Возможными симптомами рака желудка, по словам врачей, являются: сильная чувствительность желудка на определенные продукты, например, кофе, алкоголь или фрукты. Внезапное отвращение к определенным продуктам, например, к мясу. Постоянная боль, давление и полнота в верхней части живота. Потеря аппетита. Отрыжка, частая рвота. Нежелательная потеря веса, которую невозможно объяснить. Затрудненное глотание.
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