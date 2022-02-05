Не стоит их игнорировать: названы ранние симптомы рака желудка

На ранних стадиях рак желудка часто не вызывает симптомов вообще, либо они не особо мешают жизни. Эти признаки могут возникать и на фоне других, менее опасных заболеваний. Поэтому большинство людей с раком желудка не сразу связывают свои симптомы с раком, а скорее думают о чувствительности желудка или, что они не переносят какую-то пищу. Это одна из причин, по которой врачи обнаруживают рак желудка на поздней стадии только у 2/3 пациентов.

Возможными симптомами рака желудка, по словам врачей, являются: сильная чувствительность желудка на определенные продукты, например, кофе, алкоголь или фрукты. Внезапное отвращение к определенным продуктам, например, к мясу. Постоянная боль, давление и полнота в верхней части живота. Потеря аппетита. Отрыжка, частая рвота. Нежелательная потеря веса, которую невозможно объяснить. Затрудненное глотание.

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