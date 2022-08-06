Не так полезно: какими инфекциями можно заразиться через фрукты

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Не так полезно: какими инфекциями можно заразиться через фруктыИ как этого избежать
Лето, хорошие урожаи, полки магазинов ломятся от разнообразных фруктов. Однако употребление последних может привести к заражению кишечными инфекциями. Какими – рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью для “Вечерней Москвы”.
Так, по словам Болибока, со вкуснейшими плодами в ваш организм могут попасть некоторые инфекции, среди которых сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка. Само собой, это происходит, если фрукты плохо помыты, объяснил врач.
Недобросовестные продавцы перед продажей фруктов могут помыть их загрязненной водой. Бактерии, которые содержатся в ней, осядут на продукты, и при недостаточно тщательной обработке это может спровоцировать желудочные расстройства
Владимир Болибок
Иммунолог-аллерголог
Чтобы всего этого избежать, он советует не пренебрегать правилами личной гигиены и есть только мытые фрукты и только чистыми руками.
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