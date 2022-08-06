Не так полезно: какими инфекциями можно заразиться через фрукты

Чтобы всего этого избежать, он советует не пренебрегать правилами личной гигиены и есть только мытые фрукты и только чистыми руками.

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