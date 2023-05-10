Не так полезны: ученые изучили «побочки» после вакцинирования от COVID-19

В ходе исследования были проанализированы иммунные реакции 23 пациентов, в основном мужчин в возрасте от 13 до 21 года, у которых после вакцинации развились эти заболевания. Предыдущие теории предполагали аутоиммунные или аллергические реакции в качестве возможных причин, но исследование исключило их.

Исследователи пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением воспаления и повреждения сердца является активная воспалительная реакция, вызванная вакциной. Иммунная система этих людей, по-видимому, стала чрезмерно активной, вырабатывая чрезмерное количество цитокинов и клеточных реакций.

Исследование, однако, не ответило на все вопросы, в том числе почему молодые мужчины более восприимчивы к миокардиту и перикардиту, или почему в первую очередь страдает сердце. Экологические, генетические и гормональные факторы, в частности тестостерон, могут способствовать уязвимости этой демографической группы.

Точный компонент вакцины, который вызывает воспалительную реакцию, остается неясным. Как липидные наночастицы, так и мРНК SARS-CoV-2 в вакцинах показали способность вызывать воспаление по отдельности. Необходимы дальнейшие исследования для определения взаимодействия этих компонентов и оптимизации профиля безопасности вакцин.

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