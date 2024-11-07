Не туда воюешь: иммунная система сыграла роль в развитии рака

Исследование, опубликованное в журнале Genes & Development, сосредоточилось на белковом комплексе Mre11, который играет ключевую роль в поддержании стабильности ДНК. Манипулируя этим комплексом в органоидах молочной железы, команда обнаружила, что проблемы с этим белком значительно увеличивают вероятность образования опухолей при активации онкогенов. Опухоли развивались у 40% мышей с мутацией Mre11 по сравнению с 5% в нормальных мышах.

Исследование подчеркивает роль интерферон-стимулируемых генов (ISG) в усилении иммунного ответа, который при хронической активации может увеличить риск рака. Ключевым фактором в этом процессе был выявлен иммунный сенсор IFI205.

Эти результаты не только углубляют наше понимание инициации рака, но и предлагают новые стратегии терапии.

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