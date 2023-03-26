Не увидим ещё 3-7 лет: раскрыта судьба датчика сахара в крови в Apple Watch

В феврале Гурмэн сообщил, что Apple добилась значительного прогресса в своей технологии неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови. Она позволила бы диабетикам и другим людям проверять уровень сахара без необходимости прокалывать кожу.

В системе Apple используется лазер, который проходит под кожу. И хоть концепция уже готова, компании потребуется усовершенствовать алгоритмы и встроенные датчики, прежде чем вывести технологию на рынок. Важно отметить, что компании также необходимо уменьшить систему так, чтобы она поместилась в маленьком и тонком корпусе Apple Watch. Гурмэн считает, что этот процесс «займёт еще как минимум три-семь лет».