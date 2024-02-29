Не ждем, а готовимся: в России зарегистрировали обновленную вакцину «Спутник V»

Данная регистрация последовала за предыдущим одобрением обновленной версии вакцины «Спутник Лайт». Обновленный «Спутник V» позволит проводить клинические испытания на подростках, поскольку ранее обновленная вакцина «Спутник Лайт» не была разрешена для этой возрастной группы.

Гинцбург ожидает, что испытания будут завершены к концу марта, после чего будет подана необходимая документация для регистрации обновленной вакцины «Спутник V» для подростков.

Ожидается, что обновленная вакцина будет лучше защищать от новых вариантов COVID-19 и обеспечивать более длительный иммунный ответ.

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