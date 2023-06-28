Не желающую лечиться от туберкулеза женщину все-таки поймали

Женщина, известная в судебных документах как «V.N.», оказывается была арестована 1 июня. Напомним, что она проигнорировала приказ суда лечить свой туберкулез и не распространять инфекцию. До задержания она скрывалась от правоохранительных органов около трех месяцев.

После 23 дней, проведенных в тюрьме, судья постановил освободить ее при определенных условиях. «V.N.», наконец, согласилась лечить свой туберкулез дома, находясь в изоляции под наблюдением. Она может выйти из изоляции только после трех последовательных отрицательных анализов.

Работники департамента здравоохранения будут посещать ее, чтобы убедиться, что она принимает лекарства и сдает анализы, правоохранительные органы и чиновники также будут следить за ней. Невыполнение требований приведет к новому ордеру на арест.

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