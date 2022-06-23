Небезопасный препарат от туберкулеза вылечил 7 из 10 беременных женщин

Ведущий исследователь Кефьялев Ален из Школы популяционного здоровья Кертина и Института Telethon Kids сказала, что исследование показало, что препарат, используемый для лечения туберкулеза, Линезолид, связан с благоприятными исходами беременности и высокой успешностью лечения.

"Я была удивлена, обнаружив, что 73,2 процента беременных женщин с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью родили здоровых детей и что лечение помогло 72,5 процентам женщин, то есть они вылечились от болезни или успешно завершили лечение", заявила Ален.

Однако необходимы дальнейшие исследования по применению Линезолида при беременности, поскольку длительное применение “может повысить риск желудочно-кишечных расстройств, ототоксичности и психических расстройств".

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