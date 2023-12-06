Небольшой направленный на мозг ток помог в борьбе с болезнью Альцгеймера

Небольшой направленный на мозг ток помог в борьбе с болезнью АльцгеймераКакие результаты получены
В ходе новаторского исследования ученые открыли потенциальный шанс в борьбе с болезнью Альцгеймера - и он заключается в электровоздействии на мозг. Неинвазивные электрические токи, применяемые дважды в день в течение шести недель, продемонстрировали умопомрачительные улучшения когнитивных функций и «перепрошивки» мозга у пациентов с болезнью Альцгеймера.
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В исследовании, проведенном под руководством Университета Нинбо (Китай), изучаются чудеса транскраниальной стимуляции постоянным током (ТСКП). Эта неинвазивная методика, использующая токи низкой интенсивности на поверхности мозга, вызвала удивительные изменения в возбудимости нейронов. Группа из 124 пациентов с болезнью Альцгеймера в возрасте 65 лет и старше проходила процедуру ТСКП дважды в день, и по истечении шести недель были выявлены значительные когнитивные улучшения, особенно в области памяти.
Вспоминание и распознавание слов, а также улучшение пластичности реакций стали выдающимися достижениями, что позволяет рассматривать ТСКП как перспективное дополнение к лечению болезни Альцгеймера. Пока остаются вопросы о механизме, лежащем в основе этого волшебства, стимулирующего работу мозга.
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